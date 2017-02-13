أديل تتشارك جائزتها مع بيونسيه حفل توزيع جوائز غرامي... وهل أعلنت زواجها؟

سرقت المغنية البريطانية أديل الأضواء خلال حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته ال59 والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية مساء أمس الأحد 12 شباط.



وحصدت أديل 5 جوائز من مختلف الفئات وهي جائزة أفضل ألبوم في العام عن البومها الأخير "25" والذي حصل أيضًا على جائزة أفضل ألبوم بوب، كما فازت بجائزة أفضل تسجيل في العام لأغنية " Hello"كذلك أفضل أغنية للعام للأغنية نفسها والتي ربحت عنها بالإضافة أفضل اداء سولو لأغنية.

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وخلال إلقائها لكلمة بعد الإعلان عن فوز ألبومها بجائزة، قالت أديل إنها لا تستطيع أن تقبل هذه الجائزة وأضافت أن المغنية بيونسيه كانت أحق بالفوز بها عن البوم" Lemonade" لما قدمته من عمل ضخم ومدروس.



وتوجّهت أديل بالحديث إلى بيونسيه قائلة " لقد غيرت نظرتي ونظرة أصدقائي الذين هم من العرق الأسود إلى أنفسنا"، كما عبرت عن حبها الكبير للمغنية التي أعلنت مؤخرًا حملها بتوأم.



وفي الختام، قامت أديل بكسر الجائزة إلى جزئين لتتمكّن من إعطاء نصفها لبيونسيه.



وفازت بيونسيه بدورها بجائزة أفضل ألبوم معاصر عن البوم Lemonade كما ربحت جائزة افضل فيديو مصور لأغنية "Formation".



والجدير بالذكر أيضًا أن أديل توجهت بالشكر إلى ابنها زوجها خلال القائها لكلمة عند تلقيها الجائزة، مما أكد الشائعات حول زواجها من صديقها الذي بدأت علاقتها به منذ 4 سنوات والذي أنجبت منه طفلاً يدعى أنجيلو.

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