ظهرت المغنيّة العالمية بيونسيه في أول إطلالة لها بعد إعلانها عن حملها بتوأم على مسرح حفل جوائز غرامي في لوس أنجلوس ليلة الأحد.

وبدت بيونسيه مثيرة للغاية، إذ كانت ترتدي ثوبًا ذهبيًا لامعًا شفافًا وغنت مزيجًا من الأغاني الراقصة العاطفية كـ"لوف دروت" و"ساندكاسلز" من ألبوم "ليمونيد" الذي فاز بجائزة غرامي والذي ضم أغنيات عن المساواة بين الجنسين والعرق والخيانة.

وبدا بطن النجمة العالمية منتفخًا وأدّت أغنياتها على المسرح بفخر واعتزاز.

وحضر الحفل زوجها مغني الراب العالمى جاي زي الذي كان برفقة ابنتهما بلو إيفي.

هذا وفازت بيونسيه أيضًا بجائزة أفضل فيديو كليب عن أغنيتها "Formation".

Beyonce's full performance at the #GRAMMYs 2017. You're welcome. pic.twitter.com/VRGRt3esEQ