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مايكروسوفت تطلق تحديثًا لنظام ويندوز 10

publishing date: 13/02/2017 09:11:21
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مايكروسوفت تطلق تحديثًا لنظام ويندوز 10
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 تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft العالمية لإطلاق تصميم حديث لواجهة المستخدم على نظام تشغيل ويندوز 10، وهو النسخة الأخيرة من نظام تشغيل حواسيب ويندوز.

وقد تم تسريب صورة تظهر التعديلات الجديدة لواجهة المستخدم عبر تغريدة نشرت من قبل مستخدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
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وتتضمن التعديلات البسيطة التي ستعلن عنها الشركة في وقت لاحق خلال العام الجاري التخلص من الجوانب ومن شريط العنوان.

بالإضافة إلى ذلك، سينتقل زر تكبير/تصغير الصفحة إلى داخل الصفحة نفسها وستمتد الصفحة لتغطي كل الشاشة، الأمر الذي سيستغرق وقتًا كي يعتاد عليه المستخدمون.

وأطلقت الشركة على التصميم الجديد اسم مشروع نيون Project Neon.
 
 
 
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