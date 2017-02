بالفيديو: مصافحة بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني تعدّ الأغرب من نوعها

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض حيث قاما بجولة يقوم بها كبار الشخصيات.

وتخلل اللّقاء محادثات حول اقتصاد البلدين وأمنهما، لكنّه انتهى بواقعة طريفة.

ففي مصافحة بروتوكولية اعتبرت الأطول من نوعها والأكثر طرافة، بدا الزعيمان غير مرتاحين.

أرغما على مصافحة بعضهما البعض أمام الكاميرات وانتظار الجميع ليلتقطوا صورًا لهما بما فيه الكفاية، فدامت المصافحة 19 ثانية وبدا المشهد غريبًا، لا بل مضحكًا للغاية.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات المنتقدة.

We are ALL Shinzo Abe. 🙄 pic.twitter.com/DNmBchQhTe

#DonaldTrump's awkward handshake with Japan's Prime Minister #ShinzoAbe was PAINFUL to watch! (sound on for full enjoyment!) pic.twitter.com/gRzbvOMwwq