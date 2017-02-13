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والدة ترصد شبح طفلها المتوفي في صورة عائلية لأولادها

publishing date: 13/02/2017 09:27:49
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والدة ترصد شبح طفلها المتوفي في صورة عائلية لأولادها
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نشرت السيدة الأسترالية ديب لاركومب صورة لأطفالها لاحظت فيها أن شبح ابنها جيريمي يظهر إلى جانب شقيقته التوأم تايلا.

 
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وتوفي جيريمي فور ولادته بسبب إصابته بمتلازمة إدوارد وكان الأطباء قد أخبروا ديب أنه من المحتمل أن تفارق شقيقته التوأم الحياة أيضًا.

 

ولاحظت ديب بعد التقاط صورة لأطفالها خلال حفل زواجها ان هناك شكلاً متوهجًا إلى جانب رأس تايلا التي تبلغ من العمر اليوم 8 سنوات، وأن هذا الشكل هو نفسه شكل جيريمي عندما كان في أحشاء والدته.

 

وقالت ديب في مقابلة لها إن هذا الشكل المشع ظهر إلى جانب تايلا في جميع الصور التي التقطت لها خلال هذا اليوم، الأمر الذي يعني أن جيريمي يرافق شقيقته ويحميها طوال الوقت.

 
PIC BY SHANELLE MASSEY PHOTOGRAPHY/MERCURY PRESS (PICTURED: WHAT APPEARS TO BE A GHOSTLY APPARITION NEXT TO DEB LARCOMBE'S DAUGHTER TAYLAH'S FACE. (L TO R) DEB LARCOMBE'S CHILDREN) A mum-of-six has revealed an incredible image that she believes shows her son who tragically who died at birth returning to keep an eye on his twin sister as she grows up. Deb Larcombe, 52, was devastated when she was told the heart-breaking news that one of her unborn twins had an extra chromosome that meant he was unlikely to survive his first day. Terrifyingly, Deb was told that there was a 95% chance little Jeremy would die before her due date, which would mean there was a high chance of losing his unborn sister Taylah [Smith] since he lay above her in the womb. The expectant mum believes that Jeremy hung on to the slim chances at life he was given so that he could save his sisterís life ñ creating a link between the twins that went beyond his tragic death at just one hour and 20 minutes old. As proof of the unshakeable bond, Deb has revealed a picture of eight-year-old Taylah with a glowing shape by her head that she believes could be the spirit of little Jeremy remaining by her side. SEE MERCURY COPY
PIC FROM MERCURY PRESS (PICTURED: AN LTRASOUND OF JEREMY IN THE WOMB) A mum-of-six has revealed an incredible image that she believes shows her son who tragically who died at birth returning to keep an eye on his twin sister as she grows up. Deb Larcombe, 52, was devastated when she was told the heart-breaking news that one of her unborn twins had an extra chromosome that meant he was unlikely to survive his first day. Terrifyingly, Deb was told that there was a 95% chance little Jeremy would die before her due date, which would mean there was a high chance of losing his unborn sister Taylah [Smith] since he lay above her in the womb. The expectant mum believes that Jeremy hung on to the slim chances at life he was given so that he could save his sisterís life ñ creating a link between the twins that went beyond his tragic death at just one hour and 20 minutes old. As proof of the unshakeable bond, Deb has revealed a picture of eight-year-old Taylah with a glowing shape by her head that she believes could be the spirit of little Jeremy remaining by her side. SEE MERCURY COPY
 
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