والدة ترصد شبح طفلها المتوفي في صورة عائلية لأولادها

نشرت السيدة الأسترالية ديب لاركومب صورة لأطفالها لاحظت فيها أن شبح ابنها جيريمي يظهر إلى جانب شقيقته التوأم تايلا.

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وتوفي جيريمي فور ولادته بسبب إصابته بمتلازمة إدوارد وكان الأطباء قد أخبروا ديب أنه من المحتمل أن تفارق شقيقته التوأم الحياة أيضًا.

ولاحظت ديب بعد التقاط صورة لأطفالها خلال حفل زواجها ان هناك شكلاً متوهجًا إلى جانب رأس تايلا التي تبلغ من العمر اليوم 8 سنوات، وأن هذا الشكل هو نفسه شكل جيريمي عندما كان في أحشاء والدته.

وقالت ديب في مقابلة لها إن هذا الشكل المشع ظهر إلى جانب تايلا في جميع الصور التي التقطت لها خلال هذا اليوم، الأمر الذي يعني أن جيريمي يرافق شقيقته ويحميها طوال الوقت.

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