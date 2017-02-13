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13 شباط 2017
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العراق يعلن استهداف قيادة داعش بضربة جوية

publishing date: 13/02/2017 10:50:46
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العراق يعلن استهداف قيادة داعش بضربة جوية
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أعلن الجيش العراقي ان طائرات إف-16 نفذت غارة على منزل في غرب العراق يوم السبت كان يُعتقد بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم.

ولم يوضح البيان ما إذا كان البغدادي قد استهدف. ولفت الجيش الى انه تم رصد البغدادي ينتقل من سوريا إلى العراق .

ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم قال انهم قتلوا في الغارة الجوية لكن القائمة لم تشمل البغدادي.

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