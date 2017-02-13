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13 شباط 2017
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المعارضة السورية تلقي بظلال من الشك على محادثات كازاخستان

publishing date: 13/02/2017 10:56:01
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المعارضة السورية تلقي بظلال من الشك على محادثات كازاخستان
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شككت المعارضة السورية فيما إذا كانت ستحضر المحادثات التي تدعمها روسيا في كازاخستان هذا الأسبوع متهمة موسكو بالتقاعس عن حمل حكومة دمشق على الالتزام الكامل باتفاق لوقف إطلاق النار أو القيام ببوادر لحسن النية مثل إطلاق سجناء.

 

ووجهت حكومة كازاخستان السبت الدعوة لوفدي الحكومة والمعارضة لحضور الاجتماع الذي سيعقد يومي 15 و16 شباط.

 

وقال القائد العسكري في الجيش السوري الحر محمد العبود: "كانت هناك خروقات في الهدنة والطرف الروسي لم ينفذ ما وعد به لوقف هذه الانتهاكات."

 
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وفي سياق متصل، اعلن مكتب وسيط الامم المتحدة في سوريا ستافان دي ميستورا  ان مفاوضات السلام حول سوريا ستبدأ في 23 شباط في جنيف بعدما كانت مقررة في 20 منه.
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