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بالصورة : العلماء يكشفون شكل القديس فالنتين قبل 1700 سنة

publishing date: 13/02/2017 11:27:23
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بالصورة : العلماء يكشفون شكل القديس فالنتين قبل 1700 سنة
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يحتفل العالم بعيد الحب او "الفالنتاين" في الرابع عشر من شهر شباط/فبراير من كل عام حيث يتبادل كل شخص الهدايا والورود مع الشخص الذي يحبه ليعبّر له عن مشاعره.

وتعود قصة هذا العيد للقديس "فالنتين" الذي حكم عليه بالإعدام لأنه كان يتمم احتفالات الزواج بطريقة سرية عن حاكم روما الذي منع الزواج في وقتها.
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وقام علماء من الجنسية البرازيلية بدراسة جمجمة القديس فالنتين التي يحتفظ بها في كاتدرائية في روما، واستطاعوا بعدها اكتشاف ملامح القديس عبر استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

وقال العلماء  إن القديس فالنتين استشهد عن عمر يناهز الـ 55 عامًا.

وأظهرت النتائج بعد نحت الملامح ولون البشرة والأنسجة والعضلات أن القديس فالنتين كان يتمتّع بشعرٍ أبيض ولحية بيضاء أيضا.
 
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