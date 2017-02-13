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احذروا من فقع البالونات في حفلات عيد ميلاد أطفالكم!

publishing date: 13/02/2017 12:22:22
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احذروا من فقع البالونات في حفلات عيد ميلاد أطفالكم!
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أعلنت دراسة حديثة أجراها خبراء في جامعة ألبيرتا الكندية أن لعبة فقع البالونات قد تكون مضرة لسمع للأطفال.

وبالرغم من أنها لعبة ممتعة للكثيرين، لكنّها تؤثر سلبًا على اذن الأطفال وبإمكانها أن تتسبب بفقدان حاسة السمع لديهم.
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وقال العلماء إنّ صوت فرقعة البالونات يكون احيانًا أعلى من صوت إطلاق النار الأمر الذي يؤدي إلى تضرّر الأذن والسمع.

وأضافت الدراسة أنّ آثار سماع أصوات عالية في سنوات الطفولة لا تزول في المدى الطويل بل ترافق الإنسان طيلة حياته.

كذلك، ذكرت الدراسة أنه لا يجب أن تتخطى الأصوات الصاخبة التي يسمعها الإنسان 140 ديسيبل وإلا سيتسبب ذلك بأضرار لسمعه.
 
 
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