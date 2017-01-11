بالصورة: اكتشفت خيانته لها عن طريق انستغرام... فلقّنته درسًا لن ينساه

كتب شاب خائن تعليقًا على صورة نشرها الحساب الرسمي لأحد مطاعم الوجبات السريعة على موقع انستغرام، وليته لم يفعل!

وفي التفاصيل، نشر المطعم صورة لإحدى وجباته على موقع التواصل الاجتماعي المتخصص في تبادل الصور، فما كان بالشاب سوى أنّ علّق من حسابه "jordan_vonsmith86" كاتبًا: "انتظرت حبيبتي 20 دقيقة ليلة أمس لتأتي بالطلبية، لكن الوجبة كانت تستحق الانتظار".

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فكانت له حبيبته بالمرصاد، إذ علّقت على تعليقه من خلال حسابها "shanlee_rose" كاتبة: "لا أتذكر أنني ذهبت البارحة إلى المطعم أو أنني أحب تناول الطعام فيه بالأصل. عمن تتحدث؟"

وبعد مجموعة من التعليقات على الصورة من الشابة وحبيبها الخائن وحبيبته، كتبت "shanlee_rose" في تعليق أخير وجهته إلى "jordan_vonsmith86" أنّ أغراضه أصبحت خارج الشقّة.

وتكون بذلك شهدت صفحة المطعم وجميع متابعي حسابها على انستغرام على انفصال الثنائي.