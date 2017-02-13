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13 شباط 2017
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32 قتيلا في تدهور حافلة في تايوان

publishing date: 13/02/2017 14:13:45
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32 قتيلا في تدهور حافلة في تايوان
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اعلنت السلطات التايوانية ان 32 شخصا قتلوا مساء الاثنين في حادثة تدهور حافلة في شرق تايوان.

 واوضحت  وسائل الاعلام المحلية ان ركاب الحافلة كانوا عائدين من زيارة مزرعة في منطقة تشايشونغ في وسط تايوان.

 كما نقل 13 راكبا الى المستشفى وغالبيتهم في حالة الخطر.

 وأوضحت المسؤولة في دائرة الاطفاء في تايبه شين شي مين "ان جميع الركاب تايوانيون وغالبيتهم من المسنين".

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