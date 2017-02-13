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13 شباط 2017
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الإعتداء بالضرب على مفوض شرطة بلدية صور

publishing date: 13/02/2017 16:24:57
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الإعتداء بالضرب على مفوض شرطة بلدية صور
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قام مساء اليوم أكثر من 30 شاباً بنصب كمين بالقرب من مطعم العبد الله في صور القريب من ثكنة الجيش لقائد شرطة البلدية شادي نجدي وإقتياده إلى أحد البساتين المجاورة والإعتداء عليه بالضرب المبرح بواسطة آلات حادة، أدت إلى إصابته برضوض مختلفة.

وأوضح نجدي في إتصال هاتفي أن الإعتداء أتى على خلفية إزالة مخالفة منذ يومين، مما أثار سخط المخالفين والتوعد بالإنتقام.

بدورها، ضربت القوى الأمنية طوقاً في المكان وفتحت تحقيقاً بالحادث.

 
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من جهته، أكد حزب الله في بيان ان الاشكال فردي، مستنكرا الاعتداء على عناصر الشرطة. 
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