شبان من حركة امل يتظاهرون اما مبنى "الجديد"

تظاهر شبان من حركة أمل أمام مبنى قناة الجديد في وطى المصيطبة، وقع تدافع بين المتظاهرين بسبب محاولة بعضهم اقتحام المبنى، ما ادى الى انتشار القوى الأمنية بكثافة .

وهتف المتظاهرون " لبيك يا موسى الصدر".

وقدم المسؤول الإعلامي المركزي في حركة أمل طلال حاطوم شكوى ضد تلفزيون الجديد عند رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، بسبب خرق الجديد الاتفاق الذي كان مبرما معها على ألا تتعرض للحركة او لأحد من قادتها.

ووعد محفوظ بأخذ الإجراء اللازم بحق الجديد. وقال:"إذا لم يأخذ أي إجراء ساعتها لكل حادث حديث .ونعرف كيف نرد".

وأضاف ان البيان الصادر عن أبو حسن قبيسي يمثل حركة امل.

وجاء في بيان قبيسي ان قناة الجديد تطاولت على الامام موسى الصدر.