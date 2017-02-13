ترامب يدافع عن سياسته "الحكيمة" في ملف الهجرة

دافع الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن سياسته التي وصفها بـ"الحكيمة" بشأن الهجرة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي اكد التزامه سياسة "الانفتاح" حيال اللاجئين.

وبعدما اشاد الاثنان بالعلاقات بين البلدين الحليفين تاريخيا لم يتمكنا من اخفاء خلافاتهما حول مسألة الهجرة.

وقال ترامب:" علينا ان نقيم حدودا وعلينا ان نسمح بدخول الاشخاص الذين يمكن ان يحبوا بلدنا ونريد ان يكون لنا باب مفتوح كبير ورائع، الا اننا لا نستطيع ان ندع الاشرار يدخلون ولن اسمح بذلك تحت ادارتي".

ودعا ترامب الى "تصحيح" العلاقات التجارية مع كندا واعدا ايضا ببناء "جسور" اقتصادية جديدة بين البلدين. الإعلان



من جهته، اكد ترودو ان بلاده حريصة على امن مواطنيها، مشدد على ان كندا "ستواصل سياستها الانفتاحية ازاء اللاجئين من دون المساس بامنها" مضيفا ان بلاده استقبلت نحو 40 الف لاجىء خلال السنوات القليلة الماضية.