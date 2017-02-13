قتيل وجريح في اشكال بين لبنانيين وسوريين في صور

وقع إشكال في بلدة صديقين - قضاء صور بين عدد من شبان البلدة وعدد آخر من العمال السوريين، تطور إلى تضارب بالأيدي وتراشق بالحجارة وبالزجاجات الفارغة.

وتوفي اثر الاشكال السوري علي محمد عبيد، خلال نقله إلى مستشفى تبنين الحكومي بعد إصابته بجروح، كما أصيب المواطن حيدر بلحص بجروح متوسطة.

وحضرت إلى البلدة القوى الأمنية المختصة والجيش اللبناني، وبوشر التحقيق بالحادث.