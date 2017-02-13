بو عاصي ناقش مع زواره الحاجات الاجتماعية والصحية للبنانيين

التقى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي القائم بالاعمال في السفارة الهولندية هان موريتس شابفيلد "han maurits schaapveld" ، سفير فرسان مالطا في لبنان شارل هنري داراغون وسفير الصين في لبنان وانغ كي جيان، وبحث معهم في تنامي الحاجة الى الخدمات الصحية والاجتماعية، اضافة الى وجوب الاسراع في تأهيل البنى التحتية القائمة، منعا لتفاقم الامور وتدهورها اكثر فأكثر.

كما تطرق النقاش الى آخر التطورات السياسية على الساحة المحلية والاقليمية والدولية والمواضيع ذات اهتمام مشترك.