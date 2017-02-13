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13 شباط 2017
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رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت الى اضراب تحذيري الخميس

publishing date: 13/02/2017 18:18:36
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رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي دعت الى اضراب تحذيري الخميس
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طالبت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني المسؤولين الإفراج عن سلسلة الرتب والرواتب التي كانت رهينة التجاذبات، وتأمين تمويلها عبر تخفيف الهدر وعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.

كما طالبت بعد اجتماع عقد في مركزها بالدكوانة بتعديل بدل الادارة للمديرين ورفعه الى 25% كما تطالب باستعادة بدلات رؤساء الدروس والنظار العامّين ورؤساء المصانع.

وأعلنت الرابطة الإضراب التحذيري في جميع مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني يوم الخميس 16 شباط 2017، داعية للالتزام بالإضراب.

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