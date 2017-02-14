أسرار الصحف 14-02-2017

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*أكّد نائب أن المواجهة السياسيّة ستحتدم في البلاد مع فتح ملفات الفساد وإقفال أبواب الهدر.*يتحدّث ناشطون في كسروان عن أن نواة اللائحة الانتخابية رست على ثلاثة إلى اليوم وينتظر استكمالها لاحقاً.*أُعطيت تعليمات لعدد من النواب والوزراء لعدم الرد على كلام عنيف أطلقه نائب في كتلة المستقبل النيابية.*يحتدم الخلاف حول المرحلة المقبلة في "تلفزيون لبنان" وسط تبادل التهم بين القيّمين عليه حالياً.*لفت نائب في تكتل التغيير والإصلاح إلى أنّ لجوء الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل إلى سلاح "الميثاقية" الذي استخدمه التيار الوطني الحر للمطالبة بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لم يكن موفقاً، لأنّ الالتزام بالميثاقية يجب أن يتمّ بعد الانتخابات وليس قبلها، أيّ أنّ الميثاقية تفرض أن تتمثل كلّ طائفة أو مذهب بالفريق أو بالفرقاء السياسيين الذي كسبوا شرعية تمثيلهم لمكوّنهم من خلال انتخابات نيابية عادلة على أساس قانون يؤمّن صحة التمثيل… وهذه لا تتوفر إلا بالنسبية الكاملة.*توقعت مصادر متابعة لتشكيل وفود المعارضة السورية إلى محادثات جنيف إدخال تعديلات عديدة على هيكلية وأسماء الوفد المعارض حتى يحين موعد الجلوس إلى الطاولة، واعتبرت أنّ مصادر قوة المناورة التي كانت بيد هيئة تفاوض الرياض قد ضعفت كثيراً بعد معركة حلب ثم لقاءات أستانة وتمثيل الفصائل مباشرة وصولاً إلى وجود موقفين تركي وأردني حريصين على رضا موسكو عدا عن التبدّل الكبير في تعامل دي ميستورا بتوجيهات الأمين العام أنطونيو غوتيرس.* يقال إنّ وزير الصحة طمأن مراجعين بأنه أمّن الاعتماد اللازم من الخزينة لتوفير التمويل لأدوية السرطان مؤكداً استئناف تزويد المواطنين المرضى بهذه العلاجات.*يساوم أحد الأحزاب في الجبل على إمكان حصوله على مقعد إضافي لمذهب مُعيّن كتعويض عن إمكان سيره بقانون النسبية اذا أصبحت أمراً واقعاً.*قال مرجع روحي إن مشكلة قانون الإنتخاب في العقلية وليست في الشق التقني وكل جهودنا السابقة لم تفضِ الى نتيجة.*توجهت الأنظار الى شخصية لبنانية ودورها في موقف أطلقه رجل أعمال عربي ضد مرجع رئاسي على خلفية موقف أثار جدلاً خلال الساعات الماضية.*توقفت مصادر مقر رسمي عند زيارة قامت بها وزيرة أوروبية لرئيس كتلة نيابية دون سواه من القيادات السياسية.*تجَنَّب تيار فاعل الحديث عن موضوع حسّاس تناوله مرجع رسمي حتى لا يُسبّب توتراً بينهما.*يُتابع مُراقبون بإهتمام تعامُل شخصية شمالية بارزة مع ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً بعد خلط الأوراق الإنتخابية الناتج من "قنبلة" مرجعية كبيرة من جهة والإشكالات المتكررة بين أنصار هذه الشخصية وأنصار تيار فاعل في المنطقة.*كشفت معلومات أمنية انه خِلافاً لِما سُرِّب سابقاً تبيّن أن مسؤولاً إرهابياً كبيراً لم يغادر جرود عرسال كما أشاع المسلحون.*أنعشت مواقف أخيرة همة المسؤولين لوضع تفاصيل الخطة الأمنية البقاعية، مع زيادة في التنسيق..*دخل أحد الوزراء النشطين على خط معالجة مشكلة مزمنة، بما له من نفوذ داخل حزبه وعلاقة مع مؤسسة ينازع الحزب على ملكيتها..*يواجه طاقم الوزراء الجدد أزمة في طلب السلطات المالية، نظراً لإنعدام الخبرة وخشية المحاسبة، مما يُعزّز على انطلاق العمل فيها!