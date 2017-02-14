تناولوا هذه المأكولات لتجنب الإصابة بالخرف

الخرف هو حالة مرضية تصيب الدماغ وتتسبب باضطرابات عديدة على صعيد القدرات الإدراكية لدى الناس، إذ تظهر من خلال أعراض مثل فقدان الذاكرة، فقدان الشهية وعدم القدرة على التواصل.

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وقد أعلنت أخصائية التغذية البريطانية جاين كلارك عن أن هناك مأكولات معيّنة تساعد على منع الإصابة بالخرف وهي:

-الكرنب: يحتوي كل من الكرنب والسبانخ والأوراق الخضراء الأخرى على حمض الفوليك الذي يساعد على تخفيض نسبة حمض أميني يدعى هوموسيستاين homocysteine. ويؤدي ارتفاع معدل هذا الحمض في الجسم إلى تضرر الخلايا العصبية في الدماغ وبالتالي الإصابة بأمراض مثل الخرف وغيرها.

- الأطعمة باللون البنفسجي: تحتوي هذه الأطعمة على مادة الأنثوسيانين anthocyanin التي تعطيها اللون البنفسجي، على سبيل المثال التوت، الكرز، العنب، البصل الأحمر والباذنجان. وتساعد مادة الأنثوسيانين على الحفاظ على ذاكرة قوية بفضل وظائفها المضادة للأكسدة.

- الدهون الصحية: يحتوي كل من زيت الزيتون والمكسرات والبذور وغيرها من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية غير المشبّعة على زيت أوميغا-3 الذي يحمي من الإصابة بالخرف.

بالإضافة الى ذلك، يساعد زيت الأوميغا-3 على علاج تدهور الذاكرة في حال تم تشخيص الإصابة بمرض الخرف.

- الكركم: يساعد على التخلص من العناصر التي تتسبب بالإصابة بالأمراض التي تصيب الدماغ ومنها الألزهايمر والسرطان.

- القهوة: تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تمنع الإصابة بالإلتهابات والمشاكل التي تصيب الذاكرة. كذلك، تقلل مادة الكافيين من خطر الإصابة بمرض الألزهايمر.