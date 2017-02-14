ريما فقيه تترك إبنتها للمرة الأولى.. تاريخ مميّز في حياتها

أعلنت مجلة "Billboard" عن قائمتها السنويّة لأقوى الشخصيّات في العالم في مجال الإنتاج الموسيقي وتضمّنت إسم المُنتج العالمي اللبنانيّ الأصل وسيم صليبي المعروف بـ Tony Sal .

في التفاصيل، حلّ صليبي في المرتبة الـ52 ضمن لائحة أقوى مئة شخصيّة مؤثرة في العالم في مجال العمل الفنيّ. وقد أضاء التقرير على شخصيّة وسيم صليبي المُحبّة للحياة العائليّة، فقال "من المُستحيل أن أتشارك العمل مع شخص لا أتشارك معه ليلة الميلاد". وتابع وسيم الذي يعيش الأبوّة حديثاً مع زوجته ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة ريما فقيه "بموازاة الإنجازات في العمل، إخترت عيش حياة مُتوازنة وتأسيس عائلة جميلة أنا وريما إيماناً منّي أنّ النجاح هو حبّ وعائلة أيضاً".

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بدورها، أعربت ريما فقيه عن فخرها بزوجها "هي المرّة الأولى التي أترك فيها طفلتي ريما لأكون إلى جانب وسيم في الحفل. وأنا أكيدة أنّه تاريخ مُميّز آخر في حياتي".