بالصور: شابة تدخل موسوعة غينيس بعد زيارة جميع دول العالم

حققت الشابة الأميركية كاسي دي بيكول (27 عامًا) رقمًا قياسيًا جديدًا عبر زيارة كل دول العالم خلال أقصر مدة من الوقت.

الإعلان

وبدأت كاسي رحلتها التي أطلقت عليها اسم "ُExpedition 196" في 24 تموز/ يوليو من عام 2015 وانهتها في 2 شباط/فبراير من العام 2017، لتكون قد زارت 196 دولة خلال 18 شهرًا فقط.

وكانت كاسي تمضي بين يومين و5 أيام في كل بلد تزوره قبل الإنتقال إلى وجهة جديدة.

ويذكر أن كاسي انضمت إلى مجموعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح اول سيدة تزور العالم بعد تفوقها على الشخص الذي استغرقته زيارة بلدان العالم جمعاء 3 سنوات و3 أشهر.

وخلال تنقلها عبر الدول، كانت كاسي سفيرة للمعهد الدولي للسلام عبر السياحة، إذ كانت تعطي محاضرات للتلاميذ حول أهمية السياحة في جامعات الدول التي زارتها.

وقالت كاسي في مقابلة لها إنها نفذت مشروعها الذي كانت تحلم بتحقيقه منذ أن كانت في سن المراهقة، وأضافت أنها ستستمر في نشر رسالتها حول السياحة والسلام.