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14 شباط 2017
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شخصيات سياسية زارت ضريح الرئيس رفيق الحريري...واضاءة الشعلة

publishing date: 14/02/2017 06:55:19
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شخصيات سياسية زارت ضريح الرئيس رفيق الحريري...واضاءة الشعلة
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توافدت شخصيات سياسية ووفود شعبية الى ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت في ذكرى اغتياله.

وبكلمتي "ماشي تغيّر"عبّر رئيس الحكومة سعد الحريري عن 12 سنة مرّت على ذكرى الاغتيال، حي قرأ الفاتحة عن روح والده.

تزامنا تمت اضاءة الشعلة في مكان الاغتيال الرئيس الشهيد في عين المريسة. 
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وقد اعتبر النائب عقاب صقر أن اليوم هو يوم مفصلي بتاريخ لبنان وعلينا التمسك بوحدتنا الوطنية وثوابتنا والعمل على المحافظة عليها للمحافظة على دماء الشهداء.

 

واوضح صقر من البيال للـ  lbci أن  وجود حزب الله ضرورة في لبنان لكن سلاحه ليس شرعيا ، مشيراً الى ان مقاربة الرئيس ميشال عون لسلاح الحزب لم تكن موفق.
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