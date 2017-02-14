اغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي في ماليزيا

اعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الجمعة عن اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في ماليزيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي في سيول أن كيم جونغ نام اغتيل الاثنين، من دون تفاصيل إضافية، فيما تعذر الاتصال على الفور بأي مصدر مستقل في سيول للتعليق.