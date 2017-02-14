خوري تفقد المبنى المنهار في الاشرفية

تفقد وزير الثقافة غطاس الخوري المبنى المنهار في الاشرفية، يرافقه رئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني، المدير العام للاثار سركيس خوري، المهندس الاستشاري من شركة خطيب وعلمي، وقائد شرطة بيروت، واستمع الى شروحات المهندسين الاخصائيين، واكد "ضرورة المحافظة على السلامة العامة، وأن يقدم المهندس الاستشاري تقريرا عاجلا عن حالة المبنى المتصدع لإتخاذ القرار العاجل لامكان المحافظة على المبنى التراثي".

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علما، أنه سيعقد غدا اجتماع لمتابعة الموضوع.