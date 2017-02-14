بالصور - قتيل وجريحان في حادث قطار في لوكسبورغ

قتل شخص واصيب اثنان بجروح في لوكسمبورغ عند اصطدام قطار صباحا بمقطورة لشحن البضائع على ما اعلنت الشرطة المحلية.

وفي وقت سابق تحدثت الشرطة عن محصلة من ستة جرحى اصاباتهم طفيفة قبل الاعلان عن جريحين "اصاباتهما خطرة" كانا عالقين وسط الحطام.

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لكنها لم تحدد ان كان القتيل أحد المصابين بجروح خطرة.