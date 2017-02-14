إحذروا وسائد النوم... قد تسبب لكم الأمراض

أعلن أخصائي الحساسية والمناعة الأميركي كيري ليبنجر أن الوسائد التي نستخدمها للنوم تحتوي على كتل غبار صغيرة قد تكون مضرّة بالصحة.

الإعلان

وقال الطبيب إن ملايين الخلايا الجلدية تسقط من كل شخص يوميًا، ونظرًا أننا ننام لأوقات طويلة خلال ساعات الليل، ينتهي المطاف بدخول هذه الخلايا داخل الفراش.

ولا يجب أن تتسبب هذه الخلايا بمشاكل صحية لأن سقوطها أمر طبيعي، إلا أن المشكلة تكمن عند وجود هذه الخلايا على الوسائد حيث تكون نسبة الرطوبة عالية بسبب الدفء ما يؤدي الى تكوّن ذرات الغبار المضرة.

ويؤدي وجود كتل الغبار الصغيرة إلى الإصابة بأنواع متعددة من الحساسيات ومشاكل في الأنف والتهابات في الجيوب الأنفية.

ولتفادي الإصابة بهذه المشاكل، يجب عليكم:

- شراء الأغطية البلاستيكية لتغليف الوسائد

- غسل أغطية السرير وأغطية الوسادة بشكل مستمر

- التخلص من نسبة الرطوبة العالية داخل غرفة النوم