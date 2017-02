بالصور: سخر منها أصدقاؤها لكنّهم لم يعلموا أنّها ستصبح عارضة أزياء ناجحة

بعدما تعرضت لسخرية عارمة من زملائها بسبب بقع النمش المنتشرة على وجهها، أصبحت سالم ميتشيل البالغة من العمر 18 عامًا عارضة أزياء.

وفي التفاصيل، لطالما سخر أصدقاء ميتشيل منها وشبّهوا وجهها بالموز، لكنّها لم تعر يومًا الأمر أهميّة، بل نشرت صورة لها مع موزة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت من خلاله: "إذا أراد الناس أن يضحكوا فسأضحك معهم".

people making fun of my banana freckles turned into a modeling career, thanks if you've ever said anything good or bad it worked in my favor pic.twitter.com/N1z2BdaXWG