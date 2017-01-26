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بالصور: سخر منها أصدقاؤها لكنّهم لم يعلموا أنّها ستصبح عارضة أزياء ناجحة

publishing date: 14/02/2017 09:24:00
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بالصور: سخر منها أصدقاؤها لكنّهم لم يعلموا أنّها ستصبح عارضة أزياء ناجحة
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 بعدما تعرضت لسخرية عارمة من زملائها بسبب بقع النمش المنتشرة على وجهها، أصبحت سالم ميتشيل البالغة من العمر 18 عامًا عارضة أزياء.
 

وفي التفاصيل، لطالما سخر أصدقاء ميتشيل منها وشبّهوا وجهها بالموز، لكنّها لم تعر يومًا الأمر أهميّة، بل نشرت صورة لها مع موزة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت من خلاله: "إذا أراد الناس أن يضحكوا فسأضحك معهم".

 
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وأكسبتها صورتها هذه شعبيّة على مواقع التواصل الاجتماعي وجذبت بقع النمش المنتشرة على وجهها أنظار المصورين إليها.

 

هذا وقدمت لها علامة "فورد" فرصة التعاقد معها، وإذا بها تصبح  من أشهر عارضات الأزياء التي توضع صورهم على أغلفة المجلات، كمجلة "فوغ" الأميركية.

 
 

ويتبعها حاليًا أكثر من 37 ألف شخص على موقع تويتر ونحو 70 ألف شخص على انستغرام.

 

وبحسب موقع "مترو" البريطاني، قالت ميتشيل إنّها لطالما حلمت بأن تكون عارضة أزياء.

 
 
 

she is bright ♡

A post shared by SALEM (@salemmitchell) on


 
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