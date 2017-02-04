بريطانيّة مستعدّة للموت في سبيل محاربة داعش... وهذا ما فعلته!

أصبحت طالبة سابقة في الرياضيات من بلدة بلاكبيرن في شمال غرب إنجلترا أول امرأة بريطانيّة تحارب تنظيم الدولة الإسلاميّة في سوريا، وأعربت عن استعدادها للموت قي سبيل قضيتها.

وفي التفاصيل، غادرت كيمبرلي تايلور البالغة من العمر 27 عامًا المملكة المتّحدة في شهر آذار/مارس الماضي لتنضم إلى صفوف مقاتلات وحدات حماية المرأة الكردية في سوريا.

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وسافرت السيّدة تايلور أولًا إلى شمال العراق قبل أن تعبر الحدود السوريّة في شهر ​تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتشارك في معركة الرقة، معقل داعش في سوريا.

ولم تقل لأهلها إنّها ترغب في السفر إلى منطقة الحرب إلا عند وصولها.

ويسود الاعتقاد أنّه ثمة نحو 15 بريطانيًا يحاربون إلى جانب الأكراد، غير أنّه يُعتقد أنّ تايلور هي السيّدة الأولى التي انضمت إلى صفوفهم.

وفي حديث لها لموقع "Telegraph" الالكتروني، قالت إنّها في أمان. وشدّدت على أنّها مستعدّة للتضحية بحياتها من أجل محاربة داعش.

وأضافت أنّها تقوم بذلك من أجل البشريّة جمعاء والشعوب المضطهدة.



