بريطانيّة مستعدّة للموت في سبيل محاربة داعش... وهذا ما فعلته!

تعرّض رجل خان زوجته للضرب المبرح من قبل عائلة الزوجة
ستعيد شركة نوكيا إطلاق هاتف نوكيا 3310 بعد 17 عامًا على إصداره للمرة الاولى
شو صاير قدّام قناة الجديد؟؟
للذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا
علاقة عاطفية تجمع سيف الدين سبيعي بكريستين حبيب
A volunteer British fighter talks with Syrian Democratic Forces (#SDF) in the north of #Raqqa city, Syria February 3, 2017. #REUTERS/#Rodi Said
A post shared by Rodî Said (@rodi_said) on Feb 4, 2017 at 8:23am PST
A volunteer British fighter talks with Syrian Democratic Forces (#SDF) in the north of #Raqqa city, Syria February 3, 2017. #REUTERS/#Rodi Said
A post shared by Rodî Said (@rodi_said) on Feb 4, 2017 at 8:23am PST