هذه المأكولات... تجعلكم تشعرون بالنعاس!

يشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى أخذ قيلولة مباشرة بعد تناول وجبة من الطعام معتبيرين أن تناول الأطعمة يشعرهم بالتعب.

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وقد يعود سبب الشعور بالتعب إلى تناول بعض المأكولات التي من شأنها أن تجعلنا نشعر بأننا بحاجة الى قسط من الراحة، ومنها:

اللوز: يحتوي على مادة التريبتوفان التي تنتج هورمون الميلاتونين المعروف بفعاليته في تنظيم النوم

منتجات الألبان: وأبرزها الجبنة لأنها تحتوي على نسب عالية من الكالسيوم.

الموز: تساعد نسب السكر والماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذه الفاكهة على زيادة نسبة التريبتوفان في الدماغ وبالتالي تتسبب بالشعور بالنعاس.

الجوز: مصدر أساسي لزيادة معدلات هورمون الميلاتونين في الدم.

الكرز: يحتوي على نسب عالية من الميلاتونين. إن تناول حبات الكرز لا يؤدي إلى الشعور بالنعاس بل إن تناول عصير الكرز يولد الحاجة للنوم.

شاي البابونج: يحتوي على مادة الغليسين التي تساعد عضلات الجسم والجهاز العصبي على الإسترخاء .