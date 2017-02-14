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صحة و تغذية
14 شباط 2017
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هذه المأكولات... تجعلكم تشعرون بالنعاس!

publishing date: 14/02/2017 09:33:33
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هذه المأكولات... تجعلكم تشعرون بالنعاس!
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يشعر الكثير من الناس بالحاجة إلى أخذ قيلولة مباشرة بعد تناول وجبة من الطعام معتبيرين أن تناول الأطعمة يشعرهم بالتعب.

 
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وقد يعود سبب الشعور بالتعب إلى تناول بعض المأكولات التي من شأنها أن تجعلنا نشعر بأننا بحاجة الى قسط من الراحة،  ومنها:  

 

اللوز: يحتوي على مادة التريبتوفان التي تنتج هورمون الميلاتونين المعروف بفعاليته في تنظيم النوم

 

منتجات الألبان: وأبرزها الجبنة لأنها تحتوي على نسب عالية من الكالسيوم.

 

الموز: تساعد نسب السكر والماغنيسيوم والبوتاسيوم الموجودة في هذه الفاكهة على زيادة نسبة  التريبتوفان في الدماغ وبالتالي تتسبب بالشعور بالنعاس.

 

الجوز: مصدر أساسي لزيادة معدلات هورمون الميلاتونين في الدم. 

 

الكرز: يحتوي على نسب عالية من الميلاتونين. إن تناول حبات الكرز لا يؤدي إلى الشعور بالنعاس بل إن تناول عصير الكرز يولد الحاجة للنوم.

 

شاي البابونج: يحتوي على مادة الغليسين التي تساعد عضلات الجسم والجهاز العصبي على الإسترخاء .

 
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