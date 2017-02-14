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مجلة "بلاي بوي" الإباحيّة... إلى العري من جديد

publishing date: 14/02/2017 09:41:03
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مجلة &quot;بلاي بوي&quot; الإباحيّة... إلى العري من جديد
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لأنّ الاحتشام لم ينفعها، ها هي مجلّة "بلاي بوي" الأميركية تعود إلى العري من جديد.

 

فستعاود المجلّة الاباحيّة نشر صور عارضات عاريات ابتداء من الشهر القادم بعدما كانت قد امتنعت عن القيام بذلك لأكثر من عام.

 
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وأعلنت المجلة أنها بدءا من شهر آذار/مارس ستعيد للواجهة من جديد العارضات والنجمات العاريات مستخدمة تعبير "العري هو أمر طبيعي" في أسفل الغلاف.

 

وغرّد مدير إيداع المجلة وابن مؤسسها هيو هافنر البالغ من العمر 25 عامًا عبر حسابه على موقع تويتر: "أعترف أنّ أسلوب المجلة بات قديما في عصر الإعلام الجديد، لكن منع العري تماما كان غلطة".

 

وأضاف: "العري ليس بمشكلة. نحن اليوم نستعيد هويتنا".

 

وكانت المجلة قد أعلنت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015 عن التخلي عن استعراض صور عارضات عاريات من أجل توسيع إطار انتشارها في الأسواق وعرضها أكثر في محلات البيع والمتاجر.

 
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