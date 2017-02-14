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بالصور: شابة تمضي عيد العشاق برفقة كلبها وهرّها!

publishing date: 14/02/2017 10:13:49
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بالصور: شابة تمضي عيد العشاق برفقة كلبها وهرّها!
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عادة ما تنتظر الشابة حلول عيد الحب للخروج مع الشخص الذي تحبه، إلا أن هذه الشابة الأسترالية قررت الاحتفال هذا العام مع حيواناتها الأليفة.

 
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وفي التفاصيل، قامت آيمي البالغة من العمر 17 عامًا بتزيين غرفة الجلوس في منزلها وتحضير مائدة الطعام للاحتفال بعيد العشاق مع هرها "هيركوليس" وكلبها "سبوت".

 

وبعد الانتهاء من وجبة العشاء، قامت آيمي بقراءة رسائل كانت قد كتبتها على بطاقات معايدة لكل من القط والهرة لتعبر لهما عن حبها.

 

وقالت آيمي في مقابلة لها إنها تحب حيواناتها كثيرًا لأنهما يشكلان جزءا من عائلتها، مضيفة  أنها ستحتفل بعيد الحب معهما في كل عام.

 
Aimee Jewlachow, 17, celebrated Valentine's Day with her dog Spot and cat Hercules by making them their favorite dish, mini-Lasagna 
Aimee decorated her dining room and living room with rose petals, candles and plenty of red
 
She cradled each pet on her shoulder as she read the kind words to them
She then dressed up her favourite boys in bowties for the special occasion  
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