استخدامات لمزيل العرق لم تعلمي بها من قبل!

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يستخدم الجميع مزيل العرق يوميًا لتفادي روائح الجسم الكريهة الناتجة عن التعرق، ولكن هناك استخدامات مختلفة لمزيل العرق سنطلعكِ عليها في ما يلي:
- إذا كنت تودين إرتداء تنورة ضيقة او فستانًا ضيقًا، ضعي مزيل العرق على منطقة الفخذين لتجنب احتكاكهما وبالتالي لتفادي الإصابة بطفح جلدي.
- عند ارتداء أحذية جديدة ، ضعي مزيل العرق على منطقة كعب القدم لتفادي الشعور بالألم والإصابة بورم بسبب الحذاء.