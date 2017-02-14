استخدامات لمزيل العرق لم تعلمي بها من قبل!

يستخدم الجميع مزيل العرق يوميًا لتفادي روائح الجسم الكريهة الناتجة عن التعرق، ولكن هناك استخدامات مختلفة لمزيل العرق سنطلعكِ عليها في ما يلي:

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- إذا كنت تودين إرتداء تنورة ضيقة او فستانًا ضيقًا، ضعي مزيل العرق على منطقة الفخذين لتجنب احتكاكهما وبالتالي لتفادي الإصابة بطفح جلدي.

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- عند ارتداء أحذية جديدة ، ضعي مزيل العرق على منطقة كعب القدم لتفادي الشعور بالألم والإصابة بورم بسبب الحذاء.

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