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استخدامات لمزيل العرق لم تعلمي بها من قبل!

publishing date: 14/02/2017 10:30:04
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استخدامات لمزيل العرق لم تعلمي بها من قبل!
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يستخدم الجميع مزيل العرق يوميًا لتفادي روائح الجسم الكريهة الناتجة عن التعرق، ولكن هناك استخدامات مختلفة لمزيل العرق سنطلعكِ عليها في ما يلي:

 
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- إذا كنت تودين إرتداء تنورة ضيقة او فستانًا ضيقًا، ضعي مزيل العرق على منطقة الفخذين لتجنب احتكاكهما وبالتالي لتفادي الإصابة بطفح جلدي.

 
 
 

- عند ارتداء أحذية جديدة ، ضعي مزيل العرق على منطقة كعب القدم لتفادي الشعور بالألم والإصابة بورم بسبب الحذاء.

 
 
- ضعي من مزيل العرق على مناطق وجهك التي تفرز الدهون مثل أنفك وجبينك، كي تتخلصي من لمعان البشرة.
 
 
 
 
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