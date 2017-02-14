إستخدامات جمالية للأسبيرين... ستذهلكم!

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يعتبر الأسبرين من أقدم الأدوية المستخدمة في العالم إذ إنه يستخدم كمسكن لأنواع عديدة من الأوجاع والأمراض.ولكن، إضافة الى خصائصه الطبية، يتمتّع الأسبرين بخصائص جمالية عديدة.من هنا سنعرض عليكم في ما يلي استخدامات عديدة للأسبرين كمستحضر تجميلي.- تجديد شباب البشرة: ييقضي استخدام الأسبيرين على شوائب البشرة مثل ظهور بقع بنية اللون والرؤوس السوداء، كونه يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يقشر الجلد.قوموا بطحن 5 أقراص من الأسبرين مع 60 ملليتراً من الماء وملعقة صغيرة من العسل. طبقوا هذا القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة من ثم إغسلوه بالماء الدافئ، ستلاحظون حتماً الفرق.-القضاء على البثور: قد يعاني المرء، بغض النظر عن عمره، من ظهور البثور على وجهه لأسباب عديدة.قوموا بطحن قرص الأسبرين ومزجه مع القليل من الماء للحصول على عجينة. طبقوا هذا الخليط عالى المنطقة التي تعاني من البثور واتركوه لمدة 10 دقائق قبل التشطيف بالماء النظيف.يجب التنويه الى أنه على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضدّ الأسبيرين ألا يستخدموه في هذه الحالة.-تخفيف من لدغات الحشرات: إن كنتم تعانون من الحكة أو الألم بسبب لدغة حشرة، إضحنوا حبتين من الأسبيرين واخلطوها مع قليل من الماء. طبقوا العجينة على مكان اللسعة واتركوها كي تجف لأن المواد الموجودة في الأسبيرين تبطل مفعول السم.