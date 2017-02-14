أنصار أمل أمام الجديد... تكسير ومحاولة لاقتحام المبنى

تجمع انصار من حركة امل مساء الثلاثاء امام مبنى تلفزيون الجديد للمرة الثانية على التوالي احتجاجا على حلقة من برنامج شربل خليل الذي ورد فيه كلام عن الامام المغيب موسى الصدر ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورشقوا المبنى بالحجارة محاولين اقتحامه.



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الى ذلك، وصلت قوة من الجيبش اللبناني الى المبنى محاولة ضبط الوضع ومنع المعتصمين من اقتحام المينى. وناشدت رئيس مجلس ادارة محطة الجديد كرمى خياط للـ LBCI الجيش اللبناني التدخل والحد من ما يقوم به انصار بري امام المبنى معتبرة ان هذا الامر يسيء بحد ذاته للامام موسى الصدر.الى ذلك، وصلت قوة من الجيبش اللبناني الى المبنى محاولة ضبط الوضع ومنع المعتصمين من اقتحام المينى.

من جهته، دعا وزير الاعلام ملحم الرياشي لالتزام الهدوء وعدم اللجوء الى هذا النوع من العنف غير المبرر معتبرا أن الاعتداء على وسيلة اعلامية هو عمل سيء ومرفوض.



وقال الرياشي في حديث للـ LBCI: "سأعمل ما بوسعي لمنع هذه المخالفات وطلبت من قائد الجيش التدخل للحد مما يحصل أمام مبنى الجديد".