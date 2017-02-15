دي ميستورا "سنفتح أبواب الجحيم"...وتأجيل محادثات آستانة

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان ان المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا بشأن الأزمة السورية والتي كان مقررا لها أن تبدأ في العاصمة آستانة اليوم تأجلت يوما واحدا.

ووصلت بالفعل وفود من الحكومة السورية وجماعات المعارضة إلى آستانة للمشاركة في المحادثات التي دعي إليها أيضا ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

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المعارضة السورية تريد مناقشة الانتقال السياسي في جنيف أعلن سياسي بارز في المعارضة السورية ان المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي قي محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل. وشدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط على انه لا يمكن أن "يكون الرئيس السوري بشار الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا" وان الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد. ولفت المسلط إلى ان الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ يوم 23 شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 شباط. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي. دي مستورا



أعلن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن جدول أعمال محادثات السلام السورية في جنيف لن يتم تغييره قائلا "هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم."



وأضاف دي ميستورا من روما أن قرار الأمم المتحدة رقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسية وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.



اشارة الى أن دي ميستورا لن يحضر المحادثات بشأن الأزمة السورية في آستانة وسيرسل بدلا من ذلك فريقا من خمسة أشخاص ليشارك في المحادثات التي سيحضرها مندوبون من روسيا وإيران وتركيا.