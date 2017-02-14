شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 15 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
10:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 11 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

فرنسا تتهم شابين وفتاة اوقفوا بشبهة التحضير لاعتداء

publishing date: 14/02/2017 23:59:33
episodes
فرنسا تتهم شابين وفتاة اوقفوا بشبهة التحضير لاعتداء
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

وجه القضاء الفرنسي مساء الثلاثاء تهمة الارهاب الى شابين وفتاة اوقفوا في جنوب البلاد الاسبوع الماضي بشبهة التحضير لاعتداء "وشيك".

ووجهت مصادر قضائية تهمة "تصنيع وحيازة متفجرات من قبل عصابة منظمة" الى توماس سوريه (20 عاما) ورفيقته سارة (16 عاما) اللذين اعتنقا الاسلام، كما وجهت اليهما والى شريك ثالث لهما هو مالك همامي (33 عاما) تهمة الانتماء الى "عصبة اشرار على صلة بمشروع ارهابي اجرامي".

وكان هؤلاء الثلاثة اوقفوا الجمعة في جنوب فرنسا مع شخص رابع هو شاب يبلغ من العمر 26 عاما سرعان ما تبين للمحققين انه بريء فافرج عنه في اليوم التالي.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact