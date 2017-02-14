فرنسا تتهم شابين وفتاة اوقفوا بشبهة التحضير لاعتداء

وجه القضاء الفرنسي مساء الثلاثاء تهمة الارهاب الى شابين وفتاة اوقفوا في جنوب البلاد الاسبوع الماضي بشبهة التحضير لاعتداء "وشيك".

ووجهت مصادر قضائية تهمة "تصنيع وحيازة متفجرات من قبل عصابة منظمة" الى توماس سوريه (20 عاما) ورفيقته سارة (16 عاما) اللذين اعتنقا الاسلام، كما وجهت اليهما والى شريك ثالث لهما هو مالك همامي (33 عاما) تهمة الانتماء الى "عصبة اشرار على صلة بمشروع ارهابي اجرامي".

وكان هؤلاء الثلاثة اوقفوا الجمعة في جنوب فرنسا مع شخص رابع هو شاب يبلغ من العمر 26 عاما سرعان ما تبين للمحققين انه بريء فافرج عنه في اليوم التالي.