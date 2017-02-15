البابا مستعد للقاء ممثلين عن الحكومة والمعارضة في فنزويلا

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اعلن القاصد الرسولي في كراكاس ألدو جيوردانو ان البابا فرنسيس مستعد لأن يلتقي في الفاتيكان ممثلين عن الحكومة الفنزويلية والقوى المعارضة لها إذا ما كان هذا اللقاء يساعد في حل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد.
وقال جيوردانو اثر اجتماعه بنواب من المعارضة الفنزويلية: "حتى وإن قلنا اننا مستعدون، فان اطراف الحوار هم الفنزويليون. إذا كانوا يعتقدون ان هذا الامر يمكن ان يكون مفيدا فالبابا قال انه جاهز" للقاء الوفدين.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعلن في مطلع شباط الجاري ان التحضيرات تجري لعقد اجتماع في الفاتيكان بين حكومته والمعارضة يشارك فيه البابا فرنسيس، وذلك بهدف استئناف المفاوضات المجمدة بين الطرفين منذ كانون الاول.
مادورو يطالب واشنطن بالاعتذار من نائبه غداة فرضها عقوبات عليه
طالب مادورو الولايات المتحدة بتقديم اعتذار علني الى نائبه طارق العيسمي الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الاميركية الاثنين عقوبات بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وأشار الى انه امر وزارة الخارجية بارسال رسالة احتجاج الى الولايات المتحدة ومطالبتها بـ"تقديم اعتذار علني الى نائب الرئيس" الفنزويلي.