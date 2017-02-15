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طائرات روسية تقصف مدينة درعا

publishing date: 15/02/2017 00:22:19
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طائرات روسية تقصف مدينة درعا
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اعلن مقاتلون من المعارضة وشهود أن طائرات روسية قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في مدينة درعا السورية الثلاثاء لليوم الثاني مع اشتباك قوات الحكومة السورية مع المعارضة قرب معبر حدودي استراتيجي مع الأردن.

 
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 وينتمي مقاتلو المعارضة إلى فصائل الجيش السوري الحر إلى جانب أعضاء من هيئة تحرير الشام وهي جماعة إسلامية تشكلت حديثا ويقودها فصيل كان تابعا للقاعدة في السابق.

 

 وقال مصدر بالمعارضة إن ما لا يقل عن 30 غارة روسية نفذت الثلاثاء فيما منع المعارضة من تحقيق مزيد من المكاسب اليوم.
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