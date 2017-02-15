مقتل 3 اشخاص في اليمن في عملية انتحارية لداعش

يشعلا الأشخاص المتزوجين بالتوتر بنسبة منخفضة مقارنة مع من هم غير متزوجين
ردّا على تجمع رجال الأعمال اللبنانيين
شو صاير قدّام قناة الجديد؟؟
للذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا
علاقة عاطفية تجمع سيف الدين سبيعي بكريستين حبيب
اعلن مسؤول محلي ان ثلاثة اشخاص بينهم طفل قتلوا الثلاثاء في عملية انتحارية بسيارة مفخخة في محافظة البيضاء في مدينة رداع التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في وسط اليمن.
واضاف المسؤول المحلي ان عملية الثلاثاء التي اوقعت ايضا ثمانية جرحى استهدفت ناديا رياضيا في مدينة رداع.