مقتل 3 اشخاص في اليمن في عملية انتحارية لداعش

اعلن مسؤول محلي ان ثلاثة اشخاص بينهم طفل قتلوا الثلاثاء في عملية انتحارية بسيارة مفخخة في محافظة البيضاء في مدينة رداع التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في وسط اليمن.

واضاف المسؤول المحلي ان عملية الثلاثاء التي اوقعت ايضا ثمانية جرحى استهدفت ناديا رياضيا في مدينة رداع.