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مصادر لـ"الانباء الكويتية": كلام باسيل استفز جنبلاط

publishing date: 15/02/2017 01:01:42
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مصادر لـ&quot;الانباء الكويتية&quot;: كلام باسيل استفز جنبلاط
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رأت مصادر في حديث لـ"الانباء الكويتية" ان ما استفز رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط هو كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي اعتبر ان رئيس مجلس الشيوخ يجب ان يكون مسيحيا، فيما رئيس مجلس النواب مسلما شيعيا، مع العلم ان اقرار مؤتمر الطائف انشاء مجلس الشيوخ، تم بناء على طلب النائب الدرزي الراحل توفيق عساف، بالتنسيق مع وليد جنبلاط، على أساس أن يكون درزيا.

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