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المتهم بتزويد منفذي هجوم سان برناندينو بالسلاح يقر بذنبه

publishing date: 15/02/2017 01:20:54
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المتهم بتزويد منفذي هجوم سان برناندينو بالسلاح يقر بذنبه
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 أعلنت وزارة العدل الاميركية ان انريكي ماركيز المتهم بتزويد منفذي هجوم سان برناندينو بالاسلحة وافق على الاعتراف بذنبه بجرم التآمر بهدف ارتكاب اعتداء وتقديم دعم مادي لارهابيين.

 وأشارت الوزارة الى ان المتهم البالغ 25 عاما والمتحدر من ريفرسايد في ولاية كاليفورنيا سيقر بذنبه الخميس لدى مثوله امام القاضي الفدرالي خيسوس بيرنال.

واضافت ان ماركيز اقر بانه تآمر مع سيد رضوان فاروق لشن هجمات في 2011 و2012 ضد مدرسة وسائقي سيارات. وكان مخططهما يقضي بأن يطلقا النار على ضحاياهما من على جسر، لكنهما لم يضعا هذه الفكرة موضع التنفيذ.

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