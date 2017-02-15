غوتيريش يعين رئيسا جديدا لعمليات حفظ السلام

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيسا جديدا لعمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية واحتفظ بثلاثة مسؤولين كبار آخرين في الأمم المتحدة في إطار جهوده لإصلاح برامج السلام والأمن بالمنظمة.

وقال غوتيريش الذي تولى منصبه في كانون الأول في بيان "أعلنت أن إصلاح استراتيجية وعمل وهيكل السلام والأمن بالأمانة العامة سيحظى بأولوية قصوى."

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وأضاف "هذا العمل الهام سيتطلب خبرات وتجارب من المسؤولين الكبار ومن كل الموظفين".