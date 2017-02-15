طقس بارد والثلوج تلامس الـ700م

يسيطر طقس غير مستقر وبارد على شرق المتوسط ويبدأ بالانحسار غدا الخميس بعد الظهر مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم الجمعة.

الأربعاء ١٥ شباط: يستمر الطقس المتقلب الى غير مستقر احياناً مع امطار متفرقة ومحلية، مع تدني درجات الحرارة، فيما تتساقط الثلوج بين ٩٠٠م - ١٠٠٠م نهارا وتلامس الـ ٧٠٠م شمالا خاصة مساء ليل الأربعاء الخميس. الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٦ hpa.

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الخميس ١٦ شباط: طقس غائم اجمالا وبارد وتتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م وتلامس الـ٦٠٠م شمالا.

يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا، الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa . يستقر الطقس تدريجياً ويتكون الجليد على ٦٠٠م.

الجمعة ١٧ شباط: طقس مستقر وبارد جدا، مشمس صباحا مع رياح شمالية باردة. ويتكون جليد على الـ٦٠٠م صباحاً.