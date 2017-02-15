طقس بارد والثلوج تلامس الـ700م

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يسيطر طقس غير مستقر وبارد على شرق المتوسط ويبدأ بالانحسار غدا الخميس بعد الظهر مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها لغاية يوم الجمعة.
الأربعاء ١٥ شباط: يستمر الطقس المتقلب الى غير مستقر احياناً مع امطار متفرقة ومحلية، مع تدني درجات الحرارة، فيما تتساقط الثلوج بين ٩٠٠م - ١٠٠٠م نهارا وتلامس الـ ٧٠٠م شمالا خاصة مساء ليل الأربعاء الخميس. الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٦ hpa.
الخميس ١٦ شباط: طقس غائم اجمالا وبارد وتتساقط أمطار متفرقة صباحا فيما تتساقط ثلوج متفرقة على ٨٠٠م -٩٠٠م وتلامس الـ٦٠٠م شمالا.
يبدأ الطقس بالتحسن ظهرا، الرياح شمالية غربية ٤٠كم/س والضغط الجوي ١٠١٧ hpa . يستقر الطقس تدريجياً ويتكون الجليد على ٦٠٠م.
الجمعة ١٧ شباط: طقس مستقر وبارد جدا، مشمس صباحا مع رياح شمالية باردة. ويتكون جليد على الـ٦٠٠م صباحاً.