اقفال مدارس في عكار بسبب الثلوج

تساقطت الثلوج في عكار اعتبارا من ارتفاع 900 م وما فوق، ما ادى الى انقطاع طرقات الجبلية في منطقة جرد القيطع من الصدقة بيت ايوب وصولا حتى القرنة ومشمش وفنيدق القموعة .

وبدأت الجرافات بالعمل على فتح الطرقات، في وقت اقفلت المدارس في القرى والبلدات التي تساقطت فيها الثلوج .