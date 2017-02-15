اقفال مدارس في عكار بسبب الثلوج

يشعلا الأشخاص المتزوجين بالتوتر بنسبة منخفضة مقارنة مع من هم غير متزوجين
ردّا على تجمع رجال الأعمال اللبنانيين
شو صاير قدّام قناة الجديد؟؟
للذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا
علاقة عاطفية تجمع سيف الدين سبيعي بكريستين حبيب
تساقطت الثلوج في عكار اعتبارا من ارتفاع 900 م وما فوق، ما ادى الى انقطاع طرقات الجبلية في منطقة جرد القيطع من الصدقة بيت ايوب وصولا حتى القرنة ومشمش وفنيدق القموعة .
وبدأت الجرافات بالعمل على فتح الطرقات، في وقت اقفلت المدارس في القرى والبلدات التي تساقطت فيها الثلوج .