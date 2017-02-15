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اقفال مدارس في عكار بسبب الثلوج

publishing date: 15/02/2017 02:51:57
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اقفال مدارس في عكار بسبب الثلوج
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تساقطت الثلوج في عكار اعتبارا من ارتفاع 900 م وما فوق، ما ادى الى انقطاع طرقات الجبلية في منطقة جرد القيطع من الصدقة بيت ايوب وصولا حتى القرنة ومشمش وفنيدق القموعة .

وبدأت الجرافات بالعمل على فتح الطرقات، في وقت اقفلت المدارس في القرى والبلدات التي تساقطت فيها الثلوج .

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