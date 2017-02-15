بالصورة - موظفو شركة الخرافي قطعوا طريق الحدث

يشعلا الأشخاص المتزوجين بالتوتر بنسبة منخفضة مقارنة مع من هم غير متزوجين
ردّا على تجمع رجال الأعمال اللبنانيين
شو صاير قدّام قناة الجديد؟؟
للذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا عليه الحضور الى مركز مفرزة حلبا القضائية الكائن في سراي حلبا
علاقة عاطفية تجمع سيف الدين سبيعي بكريستين حبيب
قطع موظفو شركة الخرافي المولجة باعمال الصيانة في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي في الحدث، طريق الحدث مقابل مبنى الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق،لان شركة جديدة قد رست عليها المناقصة وقامت بفصل اغلب الموظفين القدامىن بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.
وقد حضرت الى المكان قوة من مكافحة الشغب .