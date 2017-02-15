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بالصورة - موظفو شركة الخرافي قطعوا طريق الحدث

publishing date: 15/02/2017 03:25:08
episodes
بالصورة - موظفو شركة الخرافي قطعوا طريق الحدث
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قطع موظفو شركة الخرافي المولجة باعمال الصيانة في مجمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي في الحدث، طريق الحدث مقابل مبنى الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق،لان شركة جديدة قد رست عليها المناقصة وقامت بفصل اغلب الموظفين القدامىن بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

 
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وقد حضرت الى المكان قوة من مكافحة الشغب .
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