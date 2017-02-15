هكذا عايد اوباما زوجته في عيد الحب

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وجه الرئيس الأميركي السابق "باراك أوباما" رسالة رومانسية في عيد الحب إلى زوجته "ميشال" في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر، قائلا: "عيد حب سعيد ميشال، نحو 28 سنة معا لكنني اشعر ان كل يوم بقربك جديد".
وردت ميشال عليه على تويتر ايضا، مغردة:"عيد حب سعيد لحب حياتي ورفيقي المفضل". وارفقت تغريدتها بصورة لأقدامهما على الشاطئ خلال عطلة ما بعد الرئاسة.
Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN
— Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2017
Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN
Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT
— Michelle Obama (@MichelleObama) February 14, 2017
Happy Valentine's Day to the love of my life and favorite island mate, @BarackObama. #valentines pic.twitter.com/n3tEmSAJRT