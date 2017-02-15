ترامب يردّ على نيويورك تايمز..."كلام فارغ"

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب فكرة وجود أي "صلات مع روسيا" وقال في تغريدة على تويتر "التواصل مع روسيا كلام فارغ وهي مجرد محاولة للتستر على الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها حملة هيلاري كلينتون الخاسرة."



وكانت قد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين إن سجلات هاتفية ومكالمات تم رصدها تظهر أن أعضاء في حملة دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة ومساعدين آخرين له اتصلوا مرارا بمسؤولين كبار في الاستخبارات الروسية خلال العام الذي سبق الانتخابات.

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وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من المسؤولين قالوا إن أجهزة تنفيذ القانون والاستخبارات الأميركية اعترضت الاتصالات في الوقت نفسه تقريبا الذي اكتشفت فيه أدلة على أن روسيا كانت تحاول التأثير في انتخابات الرئاسة بالقرصنة الإلكترونية على اللجنة الوطنية الديمقراطية.