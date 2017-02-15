أول لقاء بين لافروف وتيلرسون غدا

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يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لأول مرة الخميس نظيره الأميركي الجديد ريكس تيلرسون بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بون بألمانيا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
وقالت زاخاروفا: "من المقرر عقد لقاء في 16 شباط في بون مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ويجري الإعداد له".