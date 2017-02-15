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بالصورة - اعتصام لأهالي موقوفي أبناء وادي خالد

publishing date: 15/02/2017 05:54:38
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بالصورة - اعتصام لأهالي موقوفي أبناء وادي خالد
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بدأ اهالي الموقوفين من ابناء وادي خالد في السجون اللبنانية، بتنفيذ اعتصام عند مدخل منطقة البقعية قرب مركز الامن العام القديم، وعمدوا الى قطع الطريق ورفع اليافطات المطالبة بتسريع المحاكمات والافراج عن ابنائهم وصدور عفو عام عنهم اسوة بباقي المناطق اللبنانية.

 
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يشار الى ان هناك 60 موقوفا من ابناء الوادي لم تتم محاكمتهم الى الان.
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