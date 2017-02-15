كوريا الشمالية ترفض ادانة الامم المتحدة لتجربتها الصاروخية

دافعت كوريا الشمالية الاربعاء عن تجربتها الصاروخية الاخيرة باعتبارها تاتي ضمن حق "الدفاع المشروع عن النفس" ونددت بادانة مجلس الامن الدولي لاطلاق الصاروخ فيما تتصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

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وكان مجلس الامن الدولي ادان بالاجماع اطلاق صاروخ الاحد من قبل بيونغ يانغ معتبرا انه "انتهاك خطير" لقرارات الامم المتحدة وهدد النظام الشيوعي بـ"تدابير جديدة هامة".

واعتبرت عملية اطلاق الصاروخ للمرة الاولى منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب مهامه بمثابة تحد للادارة الاميركية الجديدة.

ووعد ترامب بالرد "بشكل قوي جدا" على كوريا الشمالية التي تطرح بالنسبة اليه "مشكلة كبيرة جدا".